Gica Hagi s-a comparat cu Leo Messi: "Imi aduce aminte de mine". Cine este idolul din viata romanului

In primul rand, Hagi si-a amintit de faptul ca e unul dintre putinii jucatori care au avut ocazia sa imbrace tricourile marilor rivale din Spania, Real Madrid si Barcelona : "Sunt mandru, asta se numeste destin".Provocat sa isi asemene stilul de joc cu un fotbalist actual, "Regele" Hagi n-a avut nici o ezitare. "Jucatorul care imi aduce aminte cel mai mult de mine este Leo Messi. El a dat mai multe goluri decat mine, dar avem o multime de caracteristici comune: joc rapid cu stangul, o tehnica buna cu capul si cu piciorul. E ceva mai mult decat numarul 10", a spus Hagi pentru Radio Marca.De asemenea, Gica Hagi a recunoscut cine este personajul din fotbal care i-a marcat cariera. "Cruyff este idolul vietii mele. Ca jucator si ca antrenor este special pentru mine datorita modului in care privea fotbalul. M-a chemat personal sa merg la Barca si nu m-am gandit nici un minut. Nu am jucat atat de mult pe cat mi-am dorit, dar am invatat multe de la el. Am invatat ce inseamna fotbalul. Ca antrenor, a fost un fenomen", a precizat Hagi.