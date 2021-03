Gica Hagi vinde si peste Ocean. "Perla" Viitorului a ajuns la campioana Statelor Unite

"FC Viitorul Constanta si Columbus Crew au ajuns la un acord pentru transferul internationalului Under-21 Alexandru Matan la formatia din Major League Soccer, campioana SUA in 2008 si 2020. Alex este component de baza al nationalei U21 a Romaniei, alaturi de care s-a calificat la CE U21 din acest an. Multumim, Alex, pentru evolutiile in tricoul negru-albastru si iti dorim mult succes la noua formatie", se arata pe site-ul citat.In varsta de 21 de ani, Alexandru Matan a evoluat in 24 de partide din acest sezon pentru formatia din Ovidiu, 23 in Liga I si una in Cupa Romaniei Mijlocasul ofensiv nascut la Galati este un produs al Academiei Gheorghe Hagi , unde a ajuns in 2009. Matan a imbracat in toate competitiile de 66 de ori tricoul echipei FC Viitorul Constanta si a contribuit la castigarea, in 2019, a Cupei si Supercupei Romaniei.Ca senior, el a mai evoluat pentru FC Voluntari, sub forma de imprumut, in perioada septembrie 2019 - august 2020.Citeste si: