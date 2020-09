Gica Popescu a scapat de coronavirus, dupa 10 zile in spital: "Sunt in mare forma"

Gica Popescu a relatat intreaga perioada, intr-o declaratie pentru Antena Sport. "Sunt in mare forma, am scapat de COVID de o saptamana. A fost nasol ca a trebuit sa stau in spital 10 zile, fara niciun fel de simptome. La inceput m-a durut capul, ma dureau muschii, am avut frisoane, totul a durat 24 de ore, dupa care am facut testul si mi-a iesit pozitiv. Am facut un CT la plamani si mi-a iesit o pneumonie usoara, dar care trebuia tinuta sub control. Am stat cinci zile pe Remdesivir, dupa care mi-a facut un alt CT si mi-a zis doctorul sa mai stau cinci zile sa mai facem Remdesivir. Am facut asta, iar joi, nu cea trecuta, cealalta, am plecat acasa", a spus Gica Popescu.