Gica Popescu va avea o emisiune la Antena 1! Nume mari pe agenda fostului international

Proiectul se numeste "Super Prieteni cu Gica Popescu - reporter acasa la marii fotbalisti ai lumii" si se va difuza pe Antena 1 de miercuri, 23 iunie, de la 23:45.De asemenea, interviurile se vad si pe site-ul as.ro. Mircea Lucescu va fi invitatul primei editii.Popescu a realizat interviuri cu Gheorghe Hagi, Luis Figo , Carles Puyol si Hristo Stoicikov.In primul interviu difuzat pe 23 iunie se va difuza in cadrul emisiunii interviul lui Popescu cu Gica Hagi , alaturi de care a mers la mare, la munte si la antrenamentele de la Academia de Fotbal de la Ovidiu."Dupa acea perioada grea pe care am traversat-o in 2014-2015, m-am intrebat ce as putea face in perioada imediat urmatoare. Mi-am zis ca as vrea sa calatoresc foarte mult, sa imi vad prieteni vechi, insa fiind un tip hiperactiv, am ales sa fac in acelasi timp si o serie de interviuri cu fosti mari jucatori , legende ale fotbalului mondial, alaturi de care eu am jucat. Trebuia sa incep cu Gica Hagi, pe care eu il consider in aceasta elita a fotbalului mondial, alaturi de mari campioni!", a declarat Gica Popescu.