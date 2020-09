Bolnav de coronavirus, Gica Popescu a primit o veste proasta: "Tomografia la plamani n-a aratat foarte bine"

Intr-o declaratie pentru Gazeta Sporturilor, presedintele clubului Viitorul Constanta a oferit detalii despre felul in care decurge recuperarea sa in urma infectarii cu temutul virus. Pentru ca au aparut complicatii, "Baciul" e tinut in continuare sub o atenta observatie medicala."Virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie si nu mi-a fost bine, cu tuse. Din pacate, tomografia computerizata, CT-ul adica, pe care am facut-o in weekend la nivelul plamanilor, nu a aratat foarte bine, iar doctorii mi-au spus ca e nevoie sa mai raman spitalizat. Nu s-a pus problema sa fiu ventilat mecanic fiindca niciun moment n-am avut o saturatie de oxigen mai mica de 97-98%", a spus Gica Popescu.