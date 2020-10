Gica Popescu, atac la sefii fotbalului romanesc: "Nu meritam si noi o sansa?"

"Ma doare ca fotbalul romanesc a ajuns la un nivel atat de scazut. Noi am iubit echipa asta mai mult ca orice, am plans si de necaz si si de bucurie in 1994. Ne-am bucurat impreuna cu oamenii si plangeam de bucurie cand vedeam oamenii pe strada. Cand vezi ca am ajuns aproape de urna a 4-a valorica, ne doare. Nu suntem doriti, daca il intrebi pe Petrescu acelasi lucru il zice, la fel si Hagi. Nu am vazut un curent care sa zica sa vina astia sa preia fotbalul romanesc, sa le dam si astora patru ani sa vedem. Le-am dat tuturor, numai astora care au facut cea mai mare performanta la nivel de nationala nu", a spus Gica Popescu la Realitatea Plus.