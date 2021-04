Ce l-a socat atat de tare pe Gica Popescu: "Ma uitam la televizor si ziceam ca poate am visat, ca poate am atipit"

"Am stat zece minute dupa meci si ma uitam la televizor, adica nu-mi venea sa cred! Ce sa spui!? Ma uitam la televizor si ziceam ca poate am visat eu, am atipit la televizor si...Ce poti sa spui? Ce poti sa mai spui? Te bate Armenia! Am mai spus-o, inca suntem bine! Acum trei ani am zis ca inca suntem bine! Si ne ducem la vale!", a rabufnit fostul international pentru as.ro "Din pacate, am inceput sa facem istorie invers! Istorie negativa! Armenia!? Zece minute!? Nu putem sa tinem de rezultate? Aici e suflet, aici este spirit! Daca jucatorii nu-l au, pot sa fie zece Mirel Radoi pe margine!", a mai spus Popescu pentru sursa citata.Fostul capitan al Barcelonei s-a luat si de conducerea Federatiei: "Ati vazut vreo reactie din partea Federatiei dupa aceste meciuri ? Toata lumea este linistita, toate furtunile trec in 2-3 zile. Au stat foarte bine dositi, lumea a uitat de echipa nationala . Este un mare, mare semnal de alarma meciul cu Armenia. Mai departe, sa raspunda cei care se ocupa de echipa nationala si de tot ce inseamna fotbalul romanesc"