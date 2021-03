Gica Popescu dezvaluie ce a facut sotia lui atunci cand el a fost la inchisoare

El a fost condamnat atunci la trei ani si o luna de inchisoare, fiind incarcerat in martie 2014 si eliberat in noiembrie 2015.In tot acest timp, Luminita, sotia fostului international a fost principalul sprijin pentru Gica, facand sacrificii greu de imaginat."Sotia mea a venit la inchisoare zi de zi. De fiecare data a venit cu zambetul pe buze, cu exceptia zilei in care m-a anuntat ca a murit tata. Nu o sa inteleg niciodata de unde a avut atata tarie, cum a putut sa fie atat de puternica.Foarte multe zile venea dimineata si seara, o vizita ca asta dura si patru ore, pentru ca uneori astepta doua ore ca sa intre. Indiferent de vreme, ea era acolo negresit. Se trezea dimineata la ora 5, pregatea copiii de scoala iar la ora 6:30 era in fata la penitenciar. Nu era nimic mai placut decat sa o vad asa, imi dadea multa putere.Desigur, stiam ce este acasa, stiam cat de greu ii este. Pe mine nu m-a daramat faptul ca eram acolo, pentru ca noi suntem barbatii, asta e, asta e situatia, o luam ca atare.Ce m-a durut a fost ca sufereau copiii mei enorm. Cand le-am spus ca am fost condamnat si trebuie sa plec, stateam toti patru in pat si am izbucnit in plans. Copii s-au revoltat, erau mici, nu intelegeau. A fost groaznic", a povestit Gica Popescu in podcastului lui Mihai Morar, Fain&Simplu.Gica Popescu este casatorit cu Luminita, sora Marilenei, sotia lui Gica Hagi , din 1999. Ei au doi copii, o fata Maria (20 ani) si un baiat Nicholas (18 ani).