Gica Popescu il pune la punct pe Raducioiu: "Nu cred ca cineva sanatos la cap se poate gandi la asta"

"Nu cred ca cineva sanatos la cap se poate gandi ca cineva putea face asa ceva la echipa nationala . Am auzit tot felul de comentarii ca as fi zbierat eu la Nea Puiu. Cum putea cineva sa strige la Nea Puiu? Apararea o fi fost dezorganizata, dar e normal, nu mai aveam niciun fel de obiectiv. Pai sa spuna Radu, sa spuna oricine, dar sa dovedeasca. Si eu pot spune ca Radu la nu stiu ce meci a facut nu stiu ce. Asa, din vorbe, pot arata cu degetul pe oricine", a declarat Gica Popescu, la Fotbal Club, de la Digi Sport. Fostul capitan al Barcelonei a precizat ca va avea o discutie cu Raducioiu, pe aceasta tema atunci cand se vor vedea."Radu nu era genul sa vina in vestiar sa vorbeasca dupa meci, altii aveau un cuvant greu de spus in vestiar. A aparut asta asa odata, ca o nebunie. Nu m-am intalnit cu Radu, dar cand ma voi intalni, o sa-i bat obrazul. Daca el crede asa ceva, crede foarte gresit. Daca e ceva, sa iasa public sa spuna! Sa spuna ceva, dar nu sa arunci asa, ca i s-a parut lui, i s-a parut ce? Ca apararea, apararea o fi jucat prost la nu stiu ce faza.Se intampla lucruri la un turneu final. Ce sa stie? Daca ar spune public mai multe, n-as sta o secunda pe ganduri, l-as da in judecata! Sa vina sa dovedeasca!", a transmis Gica Popescu.La Euro 1996, Romania a incheiat ultima in grupa B, dupa trei infrangeri, 0-1 cu Franta, 0-1 cu Bulgaria si 1-2 cu Spania, Florin Raducioiu fiind singurul marcator al "tricolorilor" de la acel turneu final.CITESTE SI: