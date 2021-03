Gica Popescu nu mai vorbeste cu Raducioiu: "I-am scris si nu mi-a raspuns!"

Raducioiu bate acum in retragere si a incercat sa ia legatura cu Popescu, care-l amenintase ca il da in judecata pentru cele spuse.Radu a sustinut ca vrea sa se vada cu Gica Popescu , dupa ce i-a trimis un mesaj la care nu i-a raspuns: "Din declaratiile mele reiese ca nu am folosit un cuvant prin care sa-i denigrez pe fostii mei coechipieri. Am plans la infrangeri, am trait lucruri. Mi-am exprimat o parere. Am spus doar ca au fost momentele alea proaste ale apararii. Nu am dat niciun nume, nu am spus despre Popescu. Fiecare interepreteaza cum vrea. I-am scris pe WhatsApp lui Popescu, i-am spus sa ne vedem la o cafea. Dar dupa declaratiile dure de ieri... I-am trimis un sms, nu mi-a raspuns. Lucrurile astea le voi lamuri cu el. Il apreciez pentru ce a facut in fotbalul romanesc. Declaratiile lui sunt foarte dure. Nu vreau sa stau sa chem avocatul, nici vorba de asa cea. Daca nu se opreste din astfel de declaratii, voi face si eu ceva, bineinteles. Vreau sa ma vad cu el la o cafea. Daca va raspunde, foarte bine", a declarat Florin Raducioiu pentru Telekom Sport. "M-a dezamagit reactia lui. Eu mi-am exprimat parerea. Fiecare gandeste cum vrea. A fost emisiunea noastra, eu mi-am spus parerea. A fost o parere tehnica despre echipa noastra. Niciodata nu am spus ca a fost blat. Putea folosi o alta declaratie fata de persoana mea. Vreau sa lamuresc cu el intre patru ochi. In viata sunt alte probleme, nu ce am declarat eu, ca am denigrat Generatia de Aur", a mai spus Raducioiu.Romania - Spania 1-2, meciul la care a facut referire RaducioiuRomania a inregistrat doar infrangeri in grupe, la EURO 1996. Dupa 0-1 cu Franta si 0-1 cu Bulgaria, Romania a ramas fara sanse de calificare, dar ultimul meci, cel cu Spania, avea o miza pentru iberici si Bulgaria.Romania a pierdut cu 2-1 in fata Spaniei, iar Bulgaria a plecat acasa alaturi de tricolori . In meciul cu ibericii, Florin Raducioiu a deschis scorul, iar Amor a adus golul victoriei in minutul 84. Vecinii nostri i-au acuzat pe tricolori ca au facut blat, iar Florin Raducioiu a comentat informatia.