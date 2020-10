Ploua cu bani la FCSB. Salarii marite pentru Man, Coman, Morutan si Tanase. Pustii Perianu si Popescu, cumparati definitiv de Gigi Becali

"Luni, patronul echipei a cumparat cu o suma importanta 10 la suta din Ovidiu Perianu si 10 la suta din Octavian Popescu , procentele care ramasesera la clubul care i-a crescut. Tot in aceasta saptamana patronul echipei a marit contractele unor jucatori: Dennis Man, Florinel Coman, Olimpiu Morutan si cred ca urmeaza Florin Tanase. Nu are sens sa discutam despre situatia financiara a clubului dupa ce v-am dat aceste informatii", a spus Stoica, conform news.ro.Mihai Stoica a precizat ca Adrian Petre urmeaza sa fie imprumutat la alt club. "E posibil sa fie prima operatiune pe care o realizez de cand mi-am preluat functia. Ne-am inteles cu un club pentru imprumutul cu optiune de cumparare al lui Adrian Petre. Din ce am discutat cu el si cu agentul lui sunt si ei de acord, mai lipsesc semnaturile".Stoica a vorbit si despre eliminarea FCSB din Liga Europa: "Nu este nicio dezamagire pentru mine ca am fost eliminati din Liga Europa, pentru ca nu am fost eliminati fotbalistic. Noi am fost eliminati pentru ca am fost, langa Flamengo si Al Hilal, echipele alese sa aiba 15, 19, 20 de jucatori infectati. Asa a fost sa fie. Fiti siguri ca ne-am luat toate masurile, dar nu se poate face nimic cu acest virus. Cei de la CFR o stiu, cei de la Dinamo o stiu, sa speram ca nu se va mai intampla cu niciun club. Sa se descopere vaccinul si sa scapam cu totii de perioada asta atat de ciudata".