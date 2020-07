Gigi Becali a negociat transferul lui Denis Man in Anglia : "Englezii mi-au spus ca nu face 15 milioane de euro, ci 5 milioane de pounds"

"Englezii mi-au zis ca la cum joaca Man, nu merita 15 milioane acum. Au spus ca merita cinci milioane de pounds, adica in jur sapte milioane de euro.E adevarat ca la ora asta nu merita, dar Man are 21 de ani, peste cativa ani va valora 60 de milioane de pounds.Am facut un deal cu ei, ca sa dea 10 milioane plus cinci milioane, in functie de meciurile jucate. Oamenii au notat. O sa vorbeasca cu patronul si o sa dea un raspuns in cateva zile", a spus Becali dupa negocierile cu englezii.