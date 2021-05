Va schimba Gigi Becali antrenorul la FCSB? "La trasura mea numai eu tin haturile. Fac ce vreau, e casa mea, mobila mea"

"Hai sa facem o comparatie intre meciul nostru cu Clinceniul si meciul lor din seara asta! Noi am avut 1-0 si am primit doua goluri de la Clinceni, echipa mult mai slaba decat Botosaniul. Ei (n.r. - CFR Cluj) au marcat un gol si dupa aia au dat razboi. Au dat oamenii razboi, eu ii felicit, il merita, campionatul asta! Lupta, nu te lasa sa te apropii de poarta lor. Razboiul, asta este la fotbal.(n.r. - FCSB) E prea tanara si nu a avut experienta si nu a avut nici macar emotia, adica au avut prea multa emotie. Ei au fost mai buni tot timpul, pana cand s-a apropiat finalul. Cand nu au avut presiune. Cand avem presiunea, emotie, s-a intamplat ce s-a intamplat. Nu ai cum sa iei titlul daca Clinceniul iti da doua goluri. Nu numai ca iti da Clinceniul doua golui, mai te si domina Clinceniul! Si atunci nu ai cum sa iei titlul. Eu am dorinta sa iau titlul, dar...Acum, ca sunt zece milioane in cont, o sa cumpar si eu 2-3 fotbalisti de 27, 28 de ani, de anvergura mare. Trebuie sa luam 3-4 fotbalisti. Si norocul face parte din fotbal. Daca marchezi gol in minutul 93 (n.r. - CFR in meciul cu FCSB), in loc sa dam noi 2-0, ei dau gol in minutul 93, printr-o deviere din nisip sau ca portarul dormea...Si astazi, nu am vazut asemenea gol (n.r. - cel marcat de CFR cu Botosani) in viata mea. (n.r. - daca banuieste ceva) Nuuu, hai domne, vezi-ti de treaba! S-a jucat fotbal frumos, nu se pune problema. Sa zicem ca iesea un egal in seara asta, sa zicem ca ii bateam si pe Craiova, pai ultima etapa , la Cluj, noi aveam vreo sansa cu ei? N-aveam. Am batut-o, dar am batut-o fara presiune. Si o sa o batem si la anul de cate ori vrei. Numai ca atunci cand exista presiune, emotie, jucatorii nostri tremura, ca-s copii", a declarat Becali, la Digi Sport."Am dat ok-ul si pentru Cretu, si pentru Stefan (n.r. - de la Sepsi) si mai imi place si un jucator de la Botosani, vreau sa-l iau. O sa luam vreo 4-5 jucatori. (n.r. - Chindris?) Nu, nu. O sa luam vreo 4-5 jucatori, ca nu poti sa iei campionatul cu copii", a spus el despre transferuri.FCSB nu va da jucatori pentru echipa nationala care va participa la JO: "Nu putem, nu avem cum".Becali se va implica la formatia lui in continuare."E casa mea, mobila mea, fac ce vreau, responsabilitatea mea. (n.r. - daca va pune un antrenor caruia sa-i dea mana libera) Niciodata in viata mea, la trasura mea numai eu tin haturile. Fac numai cum stiu eu. Si cum stiu eu e foarte bine", a precizat elDespre revenirea in Liga I a FC Rapid , Becali a spus ca se bucura, deoarece nu va avea forta financiara ca sa fie competitiva."O sa fie bine, zic eu. Noua ne place. De ce ne place? Pentru ca nu o sa mai fie un Rapid atat de puternic, nu o sa mai fie un Dinamo atat de puternic, ca vor fi subtiri, trebuie sa vina cineva sa bage bani, zece milioane, 15 milioane de euro ca sa poata sa faca o echipa competitiva", a adaugat Becali, care l-a confirmat in functie pe antrenorul Anton Petrea: "Ramane, da. Daca e responsabilitatea mea? Cum sa-l dau afara?"Unica reusita a meciului a fost semnata de Tiganasu, in proprie poarta, in minutul 53.Din etapa a IX-a, penultima, mai sunt de disputat meciurile FCSB - Universitatea Craiova si Academica Clinceni - Sepsi OSK.Inaintea acestor doua meciuri , clasamentul este urmatorul:Clasament: 1. CFR Cluj - 51 de puncte, 2. FCSB - 45, 3. Sepsi - 37, 4. Universitatea Craiova - 37, 5. FC Botosani - 31, 6. Academica Clinceni - 29. FCSB poate egala matematic CFR Cluj in fruntea clasamentului, dar bucurestenii au beneficiat de o rotunjire in plus cu 0,5 puncte, dupa sezonul regulat, astfel ca formatia ardeleana este considerata campioana.CFR Cluj a mai castigat campionatul in 2008, 2010, 2012, 2018, 2019 si 2020.