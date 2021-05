Cine va conduce masina unicat a lui Gigi Becali cat timp are permisul suspendat

Patronul FCSB se indrepta catre Valcea, pentru a participa la inmormantarea preotului Daniil, de la Manastirea Frasinei, decedat inainte de Inviere.Interventia agentilor a avut loc pe drumul national din comuna Draganu, judetul Arges.Conducatorul auto a fost sanctionat cu amenda in valoare de 1.305 lei, conform OUG 195/2002R privind circulatia pe drumurile publice, iar permisul de conducere i-a fost retinut in vederea suspendarii dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Gigi Becali a anuntat ca va contesta in instanta de judecata amenda si suspendarea permisului, fiind convins ca il va recupera dupa o luna de zile. Pana atunci, soferul sau va fi Ionut Lutu, omul sau de incredere, dupa cum a anuntat chiar patronul FCSB. El ii va da pe maini noua sa masina, un Mercedes , despre care latifundiarul din Pipera spune ca este unic in Romania.