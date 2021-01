"Pacalita" de verii Becali in transferul lui Man, impresara Anamaria Prodan reactioneaza: "E un haos total, nu ma intereseaza"

"In ultimele 6 luni am vorbit cu dansul zi de zi, nu am stiut ca acum 3 zile a vorbit cu Giovanni Becali. Eu am dus ofertele oficiale, am respectat cu sfintenie ce m-a rugat patronul Parmei, sa nu vorbesc nimic pana nu se definitiveaza", a spus Anamaria Prodan la Pro X."Acum doua zile cand a venit oferta, am facut acelasi deal, sa nu vorbim. A aparut dintr-o data la club Giovanni Becali, cu mandat din partea Stelei. De acolo e un haos total. Patronul Stelei a vorbit direct cu patronul Parmei, am inteles ca Giovanni Becali i-a dat numarul de telefon si au vorbit direct", a mai spus impresara."Tin mult prea mult la Gigi Becali ca sa comentez. Nu ma intereseaza prin cine se termina tranzactia, ma intereseaza sa ii fie bine jucatorului meu. Stiu ce am facut si cat am muncit la transfer. Am facut ofertele crezand ca relatia mea cu Gigi Becali este una aparte, vreau sa cred la fel", a precizat Anamaria Prodan.Citeste si: VIDEO Uluitor: Diego Maradona juca fotbal fara sa doarma. Cate zile putea sa reziste