Critici la adresa patronului FCSB: "Gigi Becali a inceput sa ne arbitreze de la televizor!"

Oaspetii au acuzat neacordarea unui penalty, iar antreneorul Edi Iordanescu a pus tunurile pe patronal FCSB "Din pacate, m-a suparat ceva in seara asta. Cred ca niciodata nu as putea contesta valoarea brigazii din aceasta seara, una europeana, cu "central" foarte valoros. Am vazut reluarile, penalty clar. Camora ramane fara sort pe el. De discutat ofsaidul. Cred ca m-am uitat de 20 de ori ca sa vad daca a fost.Nu ma deranjeaza nici asta, ca nu am primit un penalty. Dar ma deranjeaza ca a inceput domnul Gigi Becali sa ne arbitreze de la televizor. Am inteles ca se pricepe la partea tehnico-tactica, dar hai sa lasam arbitrajul in pace, pentru ca il influenteaza. Am avut doua penalty-uri (neacordate) cu Dinamo si am iesit noi hoti, cu buzunarele goale. Acum din nou un penalty clar, de necontestat.Se creeaza o imagine falsa, neadevarata. Propun ca odata cu inceperea play-off-ului, sa ne oprim toti din comentarea arbitrajului. Haideti sa incercam sa nu mai comentam. Nimeni! Toate echipele pot incerca asta, sa ne abtinem sa comentam, sa nu mai punem presiune.Va spun ca sunt antrenorul care urmareste cu atentie toate meciurile, atat cat pot, atunci cand o brigada din Romania arbitreaza. Atunci am emotii, pentru ca reprezinta sportul romanesc. Daca avem incredere in ei, haideti sa ne abtinem sa comentam. Altfel riscam sa ii influentam, ti-e teama sa dai, pentru ca dupa aceea se striga", a spus Iordanescu, conform gsp.ro.