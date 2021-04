Ce fotbalist a plans aseara din cauza lui Gigi Becali

La pauza partidei, la FCSB s-a operat o modificare, Iulian Cristea fiind inlocuit cu Miron. E bine stiut ca cel care dicteaza aceste inlocuiri este Gigi Becali In orice caz, lui Cristea nu i-a cazut bine ce s-a intamplat. In repriza a doua, el a fost surprins de fotoreporterul GSP in timp ce plangea in tribune, fiind la un moment dat consolat de Radunovici.Academica Clinceni: Valceanu - Achim, Gardos, Patriche, Dobrescu - Cordea (Andronic '76), Cebotaru (Ventura '77), Moulin, C. Tanase (Rusescu '59) - Chunchucov, Jerdea (Chandarov '6, Popa '59). Antrenor: Ilie Poenaru (tehnicianul a lipsit, el fiind testat pozitiv cu coronavirus)FCSB: A. Vlad - Cretu, Harut, I. Cristea (Miron '46), Pantiru - Ov. Popescu, Sut, Perianu (Oaida '38) - Morutan (Simion '77), Fl. Tanase, Oct. Popescu (Radunovic '64). Antrenor: Anton Petrea