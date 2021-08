Cine este fotbalistul despre care Gigi Becali spune că e o “mortăciune” FOTO

Între principalii vizați se numără și Olimpiu Moruțan, mijlocașul pe care omul de afaceri spera să ia 10 milioane de euro."La mine e numai cu banii, deja încep să pierd bani. Până acum nu era problemă, acum încep să pierd. Dacă de la 10 milioane am cerut pe Moruțan 3, și nu dă nimeni? Și ei oferiseră 8, dar nu am vrut să-l dau cu 8. Acum l-am lăsat la 3 și nici nu-i interesează pe oameni. Ce înseamnă asta?Am greșit cu Olaru, de l-am schimbat și l-am băgat pe Moruțan. Eu nu am făcut schimbarea pe valoare, am zis că trebuie să joace Moruțan, dar de unde să știu eu că poate să fie atât de mortăciune? Trebuie jignit, ca să se învețe minte. Acum a venit mătușa lui să stea cu el”, a spus Becali, la DigiSport, citaty de playsport.ro.