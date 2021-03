Gigi Becali a inceput "razboiul" FCSB-Steaua. Patronul ros-albastrilor a impartit lotul in doua. Ce spune antrenorul Petrea

"Noi avem o serie de jucatori care pot participa si la meciurile echipei secunde din Liga a III-a. Am considerat ca pentru acest meci sa impartim oarecum lotul in doua. Dar pentru noi e foarte important meciul de maine seara de la Arad pe care trebuie sa-l castigam", a spus tehnicianul."Urmeaza o deplasare lunga, vom intalni o echipa buna. UTA are o dubla motivatie, ca sa spun asa, mai intai pentru ca sunt destul de aproape de accederea in play-off, iar apoi pentru ca pe teren propriu au castigat doar un singur meci. Asa ca ambitia lor va fi foarte, foarte mare. Noi insa mergem acolo increzatori. Vrem sa ne pastram prima pozitie, sa castigam si sa mai adaugam trei puncte in clasament", a afirmat antrenorul.Intrebat daca va menaja anumiti jucatori in vederea partidei cu CFR Cluj din etapa urmatoare, Anton Petrea a raspuns: "Nu, ne intereseaza sa castigam urmatorul meci. Cautam sa aliniem cel mai bun unsprezece posibil. Tot ceea ce conteaza sunt punctele de maine seara".Echipa de fotbal FCSB intalneste, sambata, de la ora 20:00, in deplasare, formatia UTA, intr-o partida contand pentru etapa a 27-a a Ligii I.Tot sambata, dar de la ora 15:00, FCSB 2 va intalni in deplasare formatia CSA Steaua, intr-o partida din etapa a 11-a a Seriei a 4-a a Ligii a III-a. In mai multe randuri, patronul Becali a insistat ca va face tot posibilul pentru a o incurca pe Steaua sa promoveze in liga secunda.Citeste si: