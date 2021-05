De ce nu se mai supara Gigi Becali pentru pierderea titlului: "Mi-au murit cinci prieteni intr-un an, sunt putreziti"

Dupa 2-2 cu Sepsi, ros-albastrii mai au nevoie de o minune pentru a o prinde din urma pe CFR Cluj , insa patronul Becali nu e deloc suparat, din contra. "In ultimul an, mi-au murit cinci prieteni apropiati, de-o varsta cu mine. Trec pe langa casele lor si spun: "Nu mai este. Unde s-a dus?". M-au educat mortii astia cinci in asa fel ca pe mine nu ma mai intereseaza ce se intampla la fotbal. Zic mersi ca nu sunt putrezit si m-a tinut Dumnezeu in viata.Cum sa mai fii suparat pentru fotbal daca cinci oameni ai mei au murit, sunt putreziti. Doi frati intr-un an au murit, prietenii mei apropiati, nu imi vine sa cred. Nu, fotbalul e o distractie. Vand tot, fac bani", a spus Gigi Becali la Pro X.