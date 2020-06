Gigi Becali il aduce inapoi pe omul alaturi de care a castigat doua titluri la FCSB

Ziare.

com

Lipsa unui preparator fizic de valoare este concluzia la care a ajuns patronul FCSB pentru esecurile consecutive din aceste sezoane."Ce veste buna pot sa va dau e ca am vorbit cu Neubert. Si e posibil sa vina Neubert.Acum am vorbit cu Reghe ca sa-l lase E casatorit cu o romanca, ar vrea sa vina. O sa iau si zeci de milioane si campionate. Acum e normal ca nu poti fi tare in gura astazi. Acum tac din gura, ce sa fac.10.000 pe luna va fi salariul lui, cat sa fie? 8.000 a avut. Nu e atat de scump, imi permit. E nevoie de un preparator ca avem 7-8 jucatori accidentati.Nu e nicio echipa cu atatia accidentati, nici play-off, nici play-out, inseamna ca noi suntem cei mai prost pregatiti", a spus Becali la Digisport.Thomas Neubert a castigat impreuna cu Laurentiu Reghecampf doua titluri consecutive la FCSB.