Becali isi face praf un fotbalist: "Daca te cauta Milan, lesina pe teren"

Clujenii au marcat golul egalizator in minutul 90+3. Pentru FCSB marcase Tanase, in minutul 19, din penalty.La finalul meciului, patronul Gigi Becali, care ieri a ramas fara carnet, l-a facut praf pe Olimpiu Morutan, unul dintre jucatorii lui preferati, pe care ar vrea sa il vinda cu minimum zece miioane de euro."Este interventie divina, dar sa vedem cu ce scop. Ce vrea Domnul, noi nu stim, aflam la final. Daca inainte de meci imi spunea cineva, semneaza aici, sa nu se mai joace meciul asta si mai dai si sase puncte din anul urmator pentru un egal, acceptam. Pentru ca eram decimati. Sut a jucat cu infiltratii. Aveam prea multe lipsuri. Vlad avea timp sa reactioneze (n.r. - la golul egalizator). Eu sunt convins ca-i batem in ultima etapa , ca o sa fie toti jucatorii apti, in afara de Coman. Eu sunt multumit ca a revenit Olaru, e jucator decisiv pentru noi. Nu gasesti fundasi centrali, dai cu tunul si nu-i gasesti. Voiam sa-l schimb si pe Tavi Popescu, ca el nu se mai apara. E obosit copilul ala, dar nu avea cu cine sa-l schimbi.Cand l-ai schimbat, de exemplu, pe Morutan, ca Morutan a cerut el schimbarea, trebuie schimbat si Tavi, dar nu aveai cu cine. Eu sunt multumit de echipa, s-a luptat, a facut... Morutan mi s-a parut bun, dar daca te cauta Milan si toate echipele si nu stiu ce, nici nu stiu, ca nu au facut nicio oferta. Dar daca tu ai 22 de ani si tu zici ca nu mai poti, nu mai cauta, tata, daca vrei sa te duci la echipe mari! Stai acolo pe teren, lesina pe teren, cand are nevoie echipa de tine!Ca am fost eu prost. Ca au zis la pauza, 15-20 de minute. Ce 15-20 de minute, ma? Are capul spart? Nu. Are piciorul rupt? Nu. Lasa-l, ma, sa lesine! Sa vedem, nu o sa-i fie rusine sa lesine pe teren? Sa se arunce pe teren, pe burta, sa stea? (n.r. - intrebat daca a fost de acord cu schimbarea) Da... da.Daca nu iau campionatul, ce sa fac? Sa-i impusc pe CFR si sa-i impusc pe aia, ca sa nu mai aiba cu cine juca? Fac si eu ce pot. Am facut si eu ce am putut. Si nu am facut bine, am facut chiar foarte bine. Mai am 3-4 jucatori pe care pot sa iau bani multi. N-am nicio oferta. Ce puteam sa fac, sa ma duc sa nivelez nisipul?", a declarat Becali, la Digi Sport, conform news.ro.Clasament: 1. CFR Cluj - 42 de puncte, 2. FCSB - 40 de puncte, 3. Universitatea Craiova - 37, 4. Sepsi - 30, 5. FC Botosani - 28, 6. Academica Clinceni - 25.