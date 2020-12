Cum a facut Gigi Becali primul milion de dolari: "Aduceam tiruri cu blugi din Turcia. Nu aveam unde sa pun toti banii si ii descarcam in curte"

Patronul FCSB facea bani multi prin comertul cu blugi adusi din Turcia.Gigi Becali a povestit acum ceva timp, intr-un interviu pentru Libertatea, cum a facut primul milion de dolari."Cand toata lumea se ducea la turci sa ia doua-trei perechi de blugi, eu aduceam cu tirurile. Ii bagam direct in angrouri, iar banii ii primeam pe loc.Nu ma interesa pe mine daca se vindeau sau cat timp le trebuia pentru a scapa de marfa.Aduceam si 10 tiruri de blugi pe saptamana. Banii ii rulam in fiecare zi.Pentru ca nu aveam unde sa bag toti banii, i-am descarcat in curte.Apoi, m-am dus in casa, am luat o folie de celofan si i-am acoperit, pentru ca imi era teama sa nu ploua peste noapte si sa-i ude.Cred ca in total, transformati in valuta, erau acolo 1.000.000 de dolari", a spus patronul FCSB, pentru Libertatea.Gigi Becali petrece in liniste Sarbatorile de iarna. FCSB este pe primul loc in Liga 1 si are mari sanse sa ia campionatul in Romania, dupa foarte mult timp.CITESTE SI: