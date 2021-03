Veste uriasa pentru Gigi Becali. Cererea de reabilitare judecatoreasca a fost admisa. Decizia nu e definitiva

Decizia nu este definitiva

"Admite cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de petentul Becali George. Dispune reabilitarea judecatoreasca a persoanei condamnate Becali George cu privire la:-pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.1476 din 19.10.2011, pronuntata de Inalta Curte de Casatie ti Justitie - Sectia penala, definitiva prin decizia penala nr.23 din 11 februarie 2013, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul de 5 Judecatori-pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.588 din 17.04.2012, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, definitiva prin decizia penala nr.156 din 04.06.2013, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul de 5 Judecatori-pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.830 din 24.05.2012, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, definitiva prin decizia penala nr.124 din 20.05.2013, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justisie - Completul de 5 Judecatori contopite in pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.539 din data de 27 iunie 2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia penala, ramasa definitiva prin decizia penala nr.2179 din data de 26 noiembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti", este solutia pronuntata de ICCJ.Decizia poate fi contestata in termen de 10 zile de la comunicare. In ianuarie 2020, Curtea suprema de justitie a respins cererea de reabilitare depusa de Becali.Reabilitarea este o institutie de drept penal care are rolul de a inlatura consecintele condamnarii unei persoane care a savarsit o infractiune. Astfel, daca decizia va deveni definitiva, atunci Becali va scapa de cazierul judiciar si si-ar putea recapata anumite drepturi, precum cele de a alege sau de a fi ales.