Gigi Becali, suspendat patru luni de FRF dupa declaratii discriminatorii

"Admite cererea formulata de reclamanta Federatia Romana de Fotbal, prin Secretar General impotriva paratului Becali George. In temeiul art. 54.1 din RD se sanctioneaza paratul Becali George cu masura suspendarii pentru 4 (patru) luni si penalitate sportiva de 65.000 lei In baza art. 54.1 din RD se sanctioneaza paratul Fotbal Club FCSB SA cu penalitate sportiva de 10.000 lei", informeaza FRF.La 22 ianuarie, Becali a declarat ca va sponsoriza cu 10.000 de euro o echipa de fotbal feminin, pentru a respecta obligatia impusa de FRF ca toate gruparile din Liga I sa infiinteze formatii de fete."Daca o sa fie obigatoriu, o sa cumparam una. Adica cumpar una... Ii dau zece mii sponsorizare si pune FCSB pe piept. (n.r. - intrebat daca o sa mearga in vestiar sa le incurajeze) Uite, vezi?Cum sa mearga un barbat in vestiar la femei? Vezi? Ca si asta strica! Hai, ca cine stie, discriminare, ca la nebunia lor orice lucru e discriminare.Dar eu spun lucrurile cum le vad normal, eu spun o opinie, o parere si in opinia mea nu trebuie sa faca femeia... Dar daca trebuie si e obligatoriu, cum este in regulament... Chiar ne-a rugat o echipa, le dau zece mii sponsorizare si dupa aia joaca pe piept cu FCSB.Nu te gandesti? Daca ii da cu mingea in tata? Hai, fiti sanatosi!", a declarat Becali, la ProX.Articolul 54 din Regulamentul Disciplinar al FRF sanctioneaza rasismul, xenofobia, discriminarea, denigrarea.La punctul 1 se arata urmatoarele: "Orice persoana care, in mod public, discrimineaza sau denigreaza pe altcineva intr-o maniera jignitoare pe motive de rasa, culoare, limba, religie, sex, origine etnica sau care comite o alta fapta avand acest caracter, va fi suspendata pentru 6 jocuri la toate nivelurile, in cazul jucatorilor, echipei tehnice si antrenorilor si 4 luni pentru oficiali.In plus, clubul caruia apartine faptuitorul va fi sanctionat o penalitate sportiva de la 5.000 la 60.000 de lei, la fiecare noua abatere de acelasi tip penalitatea urmand a fi majorata cu 1/2 fata de cea aplicata anterior.La atingerea pragului maxim clubul va fi sanctinat gradual cu programarea jocurilor fara spectatori de la 1 la 4 etape cumulat cu o penalitate sportiva de 60.000 lei. Daca acesta este un oficial asimilat, penalitatea va fi de la 10.000 la 80.000 de lei.Aceeasi sanctiune se aplica si in cazul in care o persoana are un comportament xenofob, ofensator sau care hartuieste o alta persoana pe astfel de motive."