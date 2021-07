Gigi Becali, despre penalty-ul ratat de Tănase la Botoșani: ”I-am spus de atâtea ori, bate serios!”

“Îmi pare rău că n-am câştigat, pentru că pe Botoşani n-o mai găseşti aşa. Am o rugăminte, vreţi să vorbim de meci sau de antrenor, de ce a spus Todoran... Întrebaţi-l pe antrenor, de ce mă întrebaţi pe mine de schimbări? Probabil că s-au schimbat fundaşii centrali pentru că voia antrenorul să vadă cu ce pereche de fundaşi centrali joacă. Tănase a fost cel mai bun jucător de pe teren. Şi zic eu că nu simulează nimic, el a avut motiv de a căzut. I-am spus de atâtea ori lui Tănase, nu mai bate aşa 11 metri, să vezi că o să ţi le apere. Bate serios”, a spus Becali.El l-a lăudat pe Andrei Cordea şi a vorbit şi despre situaţia lui Florinei Coman: “Cordea nu va mai lipsi niciodată din primul 11. Florinel Coman următorul meci va juca 20-30 de minunte şi după aia va intra. Când va intra Coman o să fie altceva. Pe mine m-a dezamăgit Moruţan. Dacă vrei să fii fotbalist, pasează, pasează, pasează. Tavi Popescu, Tănase, Cordea au fost cei mai buni de pe teren”, a precizat Becali. Gigi Becali a declarat că şi-a dorit ca CFR Cluj să piardă calificarea în turul doi preliminar al LC. “Voiam să piardă CFR, nici nu am văzut. Credeam că e tot regula aia, 2-0. A doua zi am văzut. Apoi i-am dat un mesaj lui Şumudică, felicitări pentru victorie”.Formaţia FCSB a remizat, joi seară, în deplasare, scor 0-0, cu echipa FC Botoşani, în primul meci al ediţiei 2021/2022 a Ligii I.În minutul 61, Florin Tănase a ratat un penalti acordat pentru o intervenţie a unui jucător al gazdelor la Octavian Popescu