Inevitabilul s-a produs: Dinamo a ramas din nou fara antrenor. "Nu mai pot, imi cer scuze ca n-am facut mai mult"

"De jocul de vineri nu ma mai intrebati pe mine, ca eu o sa-mi pun demisia, pe cale amiabila, cu conducerea. Nu am anuntat jucatorii. Nu mai pot sa... Eu am vrut de meciul trecut, puteam sa o fac de meciul de trecut, dar era meciul asta la cateva zile si nu aveam dreptul sa provoc valuri, avea nevoie echipa de liniste si atunci mi-am retras demisia. Acum nu mai exista (n.r. - sanse de a se razgandi).E un cumul de factori, important este ca ma opresc aici. Meciul de astazi a fost foarte echilibrat si meciurile dinainte la fel. Lipseste ceva, lipseste scanteia, lipsesc niste executii de exceptie ca sa vina golul si punctele si sa se decupleze de la nesansa care a fost in ultima perioada, plus greselile de arbitraj. Am inteles ca si astazi a fost un penalti.Vorbesc ca un om dinafara, echidistant. Regret ca nu am facut ce asteptau suporterii si toata suflarea dinamovista. Imi pare rau si imi cer scuze ca nu am putut sa fac mai mult, dar asta a fost maximum din ce puteam. Nici eu nu am fost foarte bine ajutat", a declarat Multescu, la microfonul televiziunilor care transmit Cupa Romaniei Astra Giurgiu a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), pe FC Dinamo, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei.Returul va avea loc in perioada 11-13 mai.