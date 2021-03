Nimic nou cu Multescu pe banca. Dinamo pierde la Iasi si ramane fara victorie in Liga 1 de opt etape

Unicul gol al partidei a fost inscris pe contraatac de muntenegreanul Uros Djuranovic (62), din pasa lui Andreas Calcan.Iesenii au mai avut o ocazie mare prin acelasi Djuranovic (34), in timp ce Dinamo a ratat prin Adrian Blejdea (17) si Ante Puljic (65). Poli Iasi a cerut penalty in min. 37, cand mingea a lovit cotul lui Blejdea in propriul careu.Dinamo a ajuns la opt meciuri consecutive fara victorie in campionat , doua egaluri si sase esecuri.Poli Iasi, la prima victorie cu Nicolo Napoli antrenor, a pus capat unei serii de 11 meciuri consecutive fara victorie, doua egaluri si 9 esecuri.In tur, Dinamo s-a impus cu 4-1.Citeste si: