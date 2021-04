Iubita lui Smiley, Gina Pistol, la un pas sa se marite cu un fotbalist mai mic ca ea cu aproape 10 ani. "E un baiat foarte ok, este super"

Iubita lui Smiley a devenit mama de curand si este in al noualea cer.Gina Pistol si Smiley traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cativa ani buni. Inainte de celebrul cantaret, Gina a avut iubit si in lumea fotbalului.Gina Pistol si Smiley. Sursa foto: Instagram / ginapistolVedeta TV a fost iubita lui Mihai Radut, fotbalist acum la Astra Giurgiu , pe atunci la Pandurii Targu Jiu.Din dragoste pentru el, Gina Pistol s-a mutat in orasul lui Brancusi pentru o buna perioada de timp.Mihai Radut: Foto: HeptaChiar daca frumoasa blonda era mai mare ca Radut cu aproape 10 ani, cei doi s-au iubit nebuneste, gurile rele afirmand la acea vreme ca cei doi s-ar pregati pentru nunta.Relatia lor nu a durat insa prea mult si Gina Pistol si Radut s-au despartit dupa nici un an.Gina Pistol. Foto: Instagram / ginapistol