Giovanni Becali l-a "mitraliat" pe selectionerul Radoi: "Nu-l inteleg, ca antrenor are nota 7-8. La nationala a ajuns cine a vrut si cine nu"

"La echipa nationala a ajuns cine a vrut si cine nu, de la toate echipele posibile. Nu s-a pastrat un nucleu din generatia care a jucat in semifinale la Euro 2019. Eu il tineam pe Tatarusanu, pe Chiriches, pe Alibec si mai departe il aveam pe Manea fundas dreapta, pe Stefan de la Sepsi in stanga, pe Nedelcearu. Ianis Hagi si Cicaldau ar fi trebuit sa joace meci de meci. Iar Razvan Marin nu e jucator?", a declarat Giovanni Becali la TelekomSport."Eu nu inteleg, ce sa mai spun? Cand mai avem o speranta cu U21, cand calificarea e la poarta, noi de ce nu il tinem si pe Man? Stiu din surse proprii ca Man a vrut sa mearga la echipa lui Mutu, iar Adi l-a vrut, va spun eu asta. Daca trebuia chemat, Man trebuia chemat atunci, la meciurile cu miza", a completat Becali, referindu-se la situatia lui Dennis Man."Eu am o parere foarte buna despre Mirel Radoi. Ca om are nota 10, ca jucator 9 si jumatate, ca antrenor 7-8", a mai spus Giovanni Becali.