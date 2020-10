Meciul care ii rupe inima in doua lui Gica Hagi. Fiul Ianis, contra echipei de suflet a "Regelui"

Probabil ca "Regele" Hagi si-ar fi dorit sa n-aiba parte niciodata de o asemenea experienta. Glasgow Rangers - Galatasaray e confruntarea pentru calificarea in grupele Europa League care il va pune pe patronul Viitorului intr-o situatie delicata.Pe de-o parte, la Rangers evolueaza fiul sau Ianis, iar Gica isi doreste mai mult ca orice ca acesta sa reuseasca in fotbalul mare. Pe de alta parte, Galatasaray e clubul unde Hagi senior e idolatrizat si unde fostul mare international roman a petrecut foarte mult timp, ca jucator, dar si ca antrenor.Ca un amanunt in plus care sporeste latura emotionala a acestui meci, Ianis Hagi va juca impotriva echipei din orasul sau natal, stiindu-se faptul ca mijlocasul de 21 de ani s-a nascut chiar la Istanbul, in 1998.Meciul Glasgow Rangers - Galatasaray va incepe la ora 21.45, calificarea urmand sa fie decisa intr-o singura mansa.