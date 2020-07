Francezul s-a despartit de FCSB , in luna iunie, insa, acum, a acceptat oferta echipei belgiene, dupa ce a fost in negociere intense cu Lens."Se vor finaliza venirile lui Beni Badibanga si a lui Harlem Gnohere. Cei doi atacanti au fost deja prezenti in tribunele stadionului", a scris cotidianul belgian, La Dernier Heure.Ajuns in 2017 la echipa lui Becali, Gnohere are 41 de goluri pentru FCSB.