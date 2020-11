VIDEO Gol incredibil marcat de fotbalistul roman care joaca fara mana stanga

Fotbalistul a marcat in stilul lui Del Piero si s-a bucurat ca Ronaldo , desi idolul sau este Leo Messi.Lambru are sase goluri si trei pase decisive pentru Blejoi, care este pe locul 2 in Seria 5 din Liga 3 si se lupta pentru promovarea in Liga 2.Sursa video: Facebook / Cosmin LambruCosmin Lambru are o poveste incredibila. Din dragoste uriasa pentru fotbal, el joaca fara mana stanga, pe care si-a pierdut-o intr-un accident cumplit, la varsta de 7 ani."Sunt fericit ca pot duce o viata normala ca oricine altcineva, problema mea fiind una minora pentru mine, care nu ma impiedica sa fac ceea ce iubesc, pentru ca pana la urma acesta este cel mai important lucru.Sa joc fotbal cu o proteza de aproape un kilogram la mana este un lucru mai putin important decat pasiunea si iubirea mea fata de acest sport", spunea fotbalistul, pentru Ziare.com, in octombrie 2020.CITESTE POVESTEA LUI LAMBRU: Un fotbalist roman si-a pierdut mana, dupa ce un TIR s-a rasturnat peste el. Acum joaca cu o proteza de un kilogram si a devenit golgheter