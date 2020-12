Gol decisiv marcat de Claudiu Keseru in campionatul Bulgariei

Keseru a marcat in minutul 17, din pasa lui Kiril Despodov, conform agerpres.ro. Internationalul roman, avertizat cu un cartonas galben in minutul 38, a fost schimbat in minutul 85.Fundasul Dragos Grigore a fost integralist la campioana Bulgariei, primind si el un galben (36), iar fundasul Cosmin Moti nu a facut parte din lotul lui Ludogoret.Keseru are 7 goluri in 10 meciuri in acest sezon din Prva Liga.Ludogoret Razgrad conduce in clasament, cu 35 de puncte (14 jocuri), urmata de Lokomotiv Plovdiv, 30 p (15 j), TSKA Sofia , 30 p (15 j), etc.Citeste si: Toni Petrea: "Sunt prea suparat ca sa deschid subiectul asta". Ce acuza antrenorul FCSB dupa esecul cu CFR