VIDEO Un portar roman a dat golul egalizator in minutul 97

Oaspetii cu un om in plus au condus cu 2-0 si 3-2, insa au fost egalati in minutul 90+7.Cel care a reusit golul egalizator a fost portarul gazdelor, Florin Rat, care cu o lovitura de cap, in ultima secunda de joc a reusit sa aduca un punct nesperat pentru echipa sa. (minutul 11:16)SURSA VIDEO: Youtube / FOTBALHUNEDOARAMeciul s-a termiant 3-3.