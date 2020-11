VIDEO "Mana lui Dumnezeu", golul neregulamentar care l-a facut celebru pe Diego Armando Maradona: "Nu-l voi regreta nici pe patul mortii"

S-a intamplat in sfertul de finala al CM 1986, din Mexic, contra Angliei (2-1), cand Maradona a marcat ambele goluri ale echipei sale, insa primul a fost unul neregulamentar, cu o atingere subtila a mingii cu mana, care n-a fost reperata de arbitru."Nu regret nici un moment acel gol cu mana, nu-l voi regreta nici maine, nici peste 10 sau 20 de ani si nici macar pe patul mortii", a declarat Maradona ulterior, intr-o carte biografica."Cu mana stanga am facut tick-tick si mi-am pus capul in spatele ei. Ei au strigat: Mana, mana! Ce mana? Gol! Gol! La revedere!", a mai spus Maradona despre acel moment istoric.Citeste si: Maradona a murit la 60 de ani. Cum a inceput fotbalul si debutul in nationala Argentinei