Greseala de "cascadorii rasului": o echipa din Romania a confundat testele PCR cu testele de sange si a ratat meciul vietii

Si-a recunoscut greseala facuta."Vina este in totalitate doar a mea. Fiind in criza de timp, am interpretat gresit regulamentul si am inteles ca este valabila si testarea serologica.Vineri seara, cand a venit raspunsul FRF ca nu este valabila testarea serologica, am plans ore intregi alaturi de antrenorul Marius Vladoi.Ne cerem scuze pentru declaratiile date la cald de primarul nostru in privinta FRF, nu isi aveau rostul! Este doar vina noastra si eu mi-o asum in totalitate", a declarat oficialul de la Minerul Costesti, Sergiu Holtei, pentru Liga2.roIn protocolul impus de Federatie, fiecare echipa este obligata sa aiba testele negative la Covid 19. Nu s-a intamplat si la Costesti, care a pierdut meciul de baraj la "masa verde", impotriva Petrolului Potcoava, care merge direct in Liga 3, fara sa joace.In alta partida din baraj, CSA Steaua a invins Argesul Mihailesti, cu 8-1.Echipa din Ghencea joaca meciul decisiv, miercuri, pentru promovarea in Liga 3, impotriva celor de la Baraganul Ciulnita.