Fata lui Guardiola se iubeste cu un jucator celebru din Premier League! FOTO

"Spurs star Dele Alli spotted snogging Man City boss Pep Guardiola's daughter" https://t.co/EjCMYrcEuX - Arim (@arim7854) May 15, 2021

Citeste si: C e a declarat Halep despre participarea la Roland Garros Tabloidele britanice isi freaca mainile de bucurie. Au pus mana pe un subiect "gras".Maria, fata de 20 de ani a lui Josep Guardiola, este impreuna cu Dele Alli (25 de ani), jucatorul lui Tottenham.Cei doi au fost surprinsi sarutandu-se la Londra, la o petrecere a unui club de fite, Cloud 9, situat pe acoperisul unui cladiri.Mare speranta a lui Tottenham, Dele Alli a avut un sezon de cosmar, nereusind sa marcheze niciun gol in acest an. El a avut in trecut o relatie cu modelul Ruby Mae."Pareaua ca nu le pasa de ce se intampla in jurul lor, erau foarte relaxati. S-au sarutat chiar in fata DJ-ului, nu le pasa ca sunt cu sute de oameni prin preajma", a declarat un martor pentru The Sun.