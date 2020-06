Guardiola: "Oamenii albi ar trebui sa isi ceara iertare pentru felul in care i-au tratat pe cei de culoare in ultimii 400 de ani. Imi este rusine"

Ziare.

"Oamenii albi ar trebui sa isi ceara iertare pentru felul in care i-au tratat pe cei de culoare in ultimii 400 de ani. Imi este rusine pentru ce le-am facut oamenilor de culoare in lume, nu doar in America. Problema exista peste tot", a afirmat Guardiola.La meciurile din Anglia, echipele poarta pe echipament mesajul Black Lives Matter, in semn de sustinere a miscarii declansate dupa moartea lui George Floyd la Minneapolis. Floyd a decedat dupa ce un politist alb s-a pus cu genunchiul pe gatul sau si a ramas astfel aproape noua minute, desi barbatul de culoare a spus de mai multe ori ca nu poate sa respire."Ar trebui sa transmitem o mie de milioane de mesaje pentru oamenii de culoare. Imi este rusine de ce oamenii albi le-au facut celor de culoare. Cum pot gandi oamenii ca sunt diferiti? Toate gesturile sunt bune, pozitive, dar trebuie mai mult. Tot ce putem face trebuie sa facem pentru a ca nu este acceptabil. Trebuie sa facem multe pentru oamenii de culoare, lucruri pe care nu le-am facut pana acum", a adaugat tehnicianul.Echipa Manchester City a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Arsenal Londra , intr-o restanta din etapa a XXVIII-a a Premier League.