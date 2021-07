Record de penaltyuri executate la un meci intre doua echipe nationale

S-a intamplat la un meci de calificare pentru Gold Cup 2021, in care, dupa ce partida s-a incheiat la egalitate, scor 1-1, s-a trecut la loviturile de departajare.S-au batut 24 de penalty-uri, dintre care cinci au fost ratate, iar 19 au fost transformate. Au executat toti fotbalistii, iar doi dintre ei de doua ori. De remarcat ca Ceballos, de la Guatemala a ratat in ambele serii, el fiind oaia neagra a echipei sale.S-a terminat 10-9 pentru Guadelupa, care a obtinut astfel calificarea.Numai in alte doua meciuri de fotbal, la nivel international, invingatoarea fusese stabilita dupa 24 de penalty-uri: Coasta de Fildes - Ghana (Cupa Africii din 1992) si Coasta de Fildes - Camerun (Cupa Africii din 2006).