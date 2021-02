EXCLUSIV Hagi nu se mai uita la bani. Ultima decizie a patronul echipei FC Viitorul legata de un titular

Chiar daca nu mai au sanse mari sa se bata la primele locuri anul acesta, Gica Hagi a schimbat stragia la echipa constanteana.Satul pana peste cap ca nu se poate lupta la cupele europene cu fotbalisti care au salarii mici, patronul echipei a bagat mana adanc in buzunar si a marit contractle unor jucatori L-au ajutat si banii veniti din transferurile facute in acest sezon: Louis Munteanu vandut la Fiorentina pentru 2 milioane de euro, Iancu vandut in Rusia pentru 500 000 de euro, Lukcassen vandut in Turcia pentru aproape 1 milion de euro. Se negociaza intens si plecarea lui Matan in MLS, in SUA, pentru 1,5 milion de euro.Toate aceste sume intrate in conturile clubului constantean l-au facut pe Hagi sa-i mareasca salariului lui Virgil Ghita la 14 000 de euro lunar.Asta si pentru ca fundasul central de la FC Viitorul a pierdut un contract banos in aceasta iarna la Ferencvaros, din cauza ca oficialiii maghiari i-au promis una si i-au oferit alta.Decizia lui Hagi arata ca FC Viitorul este o echipa cu putere financiare, care se poate bate oricand la grupele europene.In trecut, salariul maxim la echipa constanteana era 5000 de euro.Virgil Ghita are 22 de ani si deocamdata este in refacere dupa ce s-a operat la o clinica din Italia. Fotbalistului i s-a descoperit un chist osos la femurul stang in aceasta iarna.CITESTE SI: