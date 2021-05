Se face fuziunea Farul - Viitorul "Hagi nu isi poate nega originile! E un copil al Dobrogei"

Cele doua echipe de la malul marii urmeaza sa se uneasca pentru a forma o singura forta in Constanta.Hagi va ramane managerul proiectului, in vreme ce Ciprian Marica e mai degraba tentat de a iesi din ecuatie.Cristi Bivolaru, director la Viitorul, a declarat la PRO X."Gica nu isi poate nega originile. Acolo a inceput fotbalul, de acolo s-a lansat in lumea mare a fotbalului. Farul este in inima lui, el este, cum ii place sa spuna, un copil al Dobrogei. E clar ca totul, in ultimii 40 de ani, se leaga de numele lui in Constanta".