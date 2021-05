Hagi mingicarul! UEFA ne aminteste cat de bun era "Regele" VIDEO

In 2000, Hagi si-a trecut in palmares al doilea sau trofeu european, la 23 de ani distanta de la victoria din Supercupa Europei cu Steaua (marcand singurul gol al meciului cu Dinamo Kiev din 1987).Citeste si: Hagi fuzioneaza cu Farul pentru o noua forta in Liga 1! La ora finalei Cupei UEFA cu Arsenal, Hagi avea 35 de ani, insa aceasta nu l-a impiedicat sa etaleze jocul sau fantezist, trecand mingea printre picioarele unor adversari precum Patrick Vieira.Galata si Arsenal au incheiat la egalitate acel meci, 0-0 dupa 120 de minute, iar la loviturile de departajare Gica Popescu a marcat golul victoriei turcilor. Hagi n-a mai prins finalul pe teren, fiind eliminat in minutul 94.UEFA remomereaza momentele de magie ale "Regelui" din meciul cu Arsenal, precum si bucuria nebuna a turcilor dupa golul marcat de Gica Popescu. Si Ianis a dat "share" acestui videoclip.