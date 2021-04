Printre tunarii Europei: Hagi, in topul Ligii Campionilor! VIDEO

In aceasta ierarhie au fost selectate patru goluri marcate cu suturi explozive. Pe primul loc a iesit un gol marcat de Kevin de Bruyne ( Manchester City ), contra celor de la Gladbach.Pozitia a doua i-a revenit lui Dybala (Juventus), iar Hagi e pe treia cu a sa superreusita din meciul Galatasaray - AS Monaco, scor 3-2.A fost un trasor de la distanta, care s-a oprit exact in vinclul portii lui Porato. Golul lui Hagi a dus scorul la 2-0 pentru turci, care la vremea aceea (septembrie 2000) erau antrenati de Mircea Lucescu In acea partida, Hagi a facut si o boacana, fiind eliminat in minutul 69 dupa un cumul de cartonase galbene. Din fericire pentru turci, la scurt timp si francezii au ramas in 10.Pe patru s-a clasat Yarmelonko si golul sau din meciul Dortmund - Tottenham.