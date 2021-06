A pus degetul pe rana: "Ianis Hagi nu mai e tanar la 22 de ani! Nu-i poti cere sa fie ca tatal sau"

"La 22 de ani, Ianis nu mai e un jucator tanar. Daca ne uitam la echipe din Olanda, vedem ca acolo rezervele au 18, 19 ani.La 22 de ani ai nevoie sa ai un impact asupra jocului. Daca te uiti la alti jucatori de top, la ce varsta au inceput sa-si lase amprenta asupra jocului? Mult mai devreme. Exista riscul sa ratezi oportunitati daca nu devii o forta, intr-un fel sau altul. Si trebuie sa devii o forta in campionatul intern.Nu stiu daca a fost titular in 50% din meciuri cu Rangers.Pentru a fi considerat un jucator de top trebuie sa domini meciuri. Sa marchezi, sa creezi goluri Jude Bellingham joaca in Champions League si e titular. E clar ca Ianis are talent, dar trebuie sa domine meciuri in fiecare saptamana daca vrea sa fie jucator de top. Poate nu chiar in fiecare saptamana, dar macar in majoritatea lor", a spus Strachan, Ambasador Betfair pe durata Euro-2020.Intrebat daca numele Hagi si faptul ca mereu va fi comparat cu tatal sau este un dezavantaj pentru Ianis, Strachan a fost transant:"E un mare dezavantaj! Exista oameni ca Frank Lampard, care a devenit un jucator mai bun sau mai influent decat tatal sau, dar tatal lui Frank nu a fost la nivelul unui Kenny Dalglish, Hagi sau Cruyff. Poate fi o experienta foarte grea pentru un asemenea jucator.Pe teren sau in afara lui poate fi foarte complicat pentru un asemenea fiu. Nu-i poti cere sa fie ca tatal sau. Ce le poti cere copiilor tai este sa fie oameni buni, de care sa fie mandru un tata, si sunt sigur ca tatal lui este mandru de el. In plus, o mutare in Scotia nu e deloc simpla din cauza COVID-19. Imaginati-va ca merge acasa seara si poate uneori nu se simte ok, dar este acasa, singur."Sursa: news.ro