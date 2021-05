Ianis Hagi, mai indragostit ca niciodata: a fost surprins alaturi de iubita lui

El a iesit la o plimbare cu iubita lui Elena in Herastrau, fiind surprins de ProSport. "Stau bine cu dragostea. Sunt tanar. Importanta e si viata privata, dar vreau sa o tin departe. Parerea mea este ca partea aceasta o gestionez bine. Vedem in viitor ce va mai fi", a spus Ianis Hagi , la Digi Sport.Hagi, in varsta de 22 ani, a marcat 8 goluri si a oferit 15 pase decisive in cele 46 de meciuri disputate in toate competitiile pe parcursul acestui sezon in tricoul lui Rangers, grupare care a cucerit titlul de campioana a Scotiei, pentru a 55-a oara in istoria sa, cu un numar record de puncte (102).Mijlocasul roman a sosit la Glasgow Rangers in ianuarie 2020, de la formatia belgiana KRC Genk, mai intai sub forma de imprumut pe sase luni, inainte ca scotienii sa-l transfere definitiv. El este legat prin contract de campioana Scotiei pana in 2024.