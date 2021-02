De ce l-a facut Kira pe Gica Hagi sa planga

Invitata, miercuri, in cadrul emisiunii "Marius Tuca Show", Kira a dezvaluit ca parintii sai, Marilena si Gheorghe Hagi, au plans la un spectacol al ei, cel in care interpreteaza rolul Martei Bibescu."Mi-a spus o prietena foarte buna ca plangeau. Eu ii rog pe ai mei sa nu vina, pentru ca ii caut in public si nu ma mai pot concentra. Cand am avut premiera, nu stiam ca o sa vina atat de multa lume, atat de multi tineri. Din 2019 pana in 2020, in februarie, au vent doar tineri. Veneau la sfarsitul piesei si spuneau 'vai, ce femeie incredibila a fost Martha Bibescu'. Ea este precum Hamlet. Intotdeauna a cautat iubirea la altii, dar nu a cautat-o in ea. A fost o femeie luptatoare. Bucuroasa ca nu am uitat-o. Despre jocul meu ar spune ca am facut-o mai nebuna. Un pic de nebunie", a spus Kira Hagi.Ea va reveni pe scena, pe 14 februarie, chiar de Ziua Indragostitilor, la teatrul Nottara, conform unui anunt facut pe contul de facebook.Citeste si: