Hagi l-a vandut pe Rivaldinho

"FC Viitorul Constanta si Cracovia au ajuns la un acord pentru transferul atacantului brazilian Rivaldinho la formatia poloneza incepand cu sezonul 2020/2021.Rivaldo Vitor Borba Ferreira Junior a ajuns la formatia noastra la inceputul anului 2019, iar de atunci a evoluat in 42 de partide in toate competitiile in tricoul negru-albastru, reusind sa inscrie 15 goluri si sa ofere doua pase decisive. Alaturi de FC Viitorul Constanta, Rivaldinho a castigat, in sezonul 2018-2019, Cupa Romaniei ! Multumim Riva pentru contributia la succesele noastre si iti dorim mult succes in continuare! ", este comunicatul FC Viitorul.Si Cracovia a anuntat transferul brazilianului.