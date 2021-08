Hagi, despre duelul cu Mutu: "Noi am produs fotbal!" Cum l-au primit oltenii pe "Rege"

Duelul dintre echipele antrenate de Adrian Mutu și de Gică Hagi, FCU Craiova, respectiv Farul, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.Înaintea partidei, galeria oltenilor a strigat numele lui Hagi, apoi pe cel al lui Mutu. Cei doi sunt cei mai buni marcatori din istoria echipei naționale, cu câte 35 de goluri "A ieşit un meci bun, construim şi noi şi ei. Noi am produs fotbalul, important e că am crezut, mergem în continuare înainte. Vine pauza, e binevenită, jucăm un amical cu Galatasaray duminica viitoare, le dăm şansă şi altor jucători. Trebuie să muncim, azi am făcut un meci bun, sunt mulţumit, dar trebuie să fim mai eficienţi. Craiova este o echipă bună, puternică", a declarat Hagi la televiziunile care transmit Liga I."A fost un meci frumos, a avut ritm. S-a jucat un fotbal deschis. Nu vreau să vorbesc iar de arbitraj, dar parcă anumite decizii se dau prea uşor în defavoarea noastră. Nu ştiu dacă a fost penalti sau nu, s-a dat prea uşor. Cred că rezultatul a fost echitabil. La Craiova vrem performanţă, încet, încet, presiune există, dar este peste toţi antrenorii", a spus Mutu.Formaţia FC U Craiova 1948 a încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul susţinut, vineri, pe teren propriu, în compania echipei Farul Constanţa, în etapa a VII-a a Ligii I.Pentru craioveni a marcat Bălan '48, iar pentru Farul a înscris Petre '83 (penalti).Sursa: News.ro