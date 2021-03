Ce spune Gica Hagi despre varianta de a prelua nationala de fotbal a SUA

"O nationala care imi place foarte mult este cea a Statelor Unite ale Americii. Am vazut-o cum arata. Este fantastica. Mi-am si notat-o. Cred ca in 2026 va ajunge o forta mondiala", a declarat Gheorghe Hagi, la emisiunea "Replay", de la TVR.Liber de contract din vara lui 2020, cand a renuntat la banca tehnica a formatiei Viitorul , Gheorghe Hagi a tinut sa clarifice situatia, intr-un comunicat pe siteul Viitorului:"In urma articolelor aparute in presa astazi, doresc sa fac urmatoarele precizari:- In cadrul unei emisiuni la care am participat, mi-am exprimat doar un anumit punct de vedere despre o echipa nationala, despre care am spus ca imi place pentru ca are o echipa frumoasa, tanara.- Nu am spus in niciun moment ca voi prelua nationala SUA sau ca ar fi existat vreo discutie cu cineva in acest sens.- Din pacate, in presa au aparut speculatii pe aceasta tema, care sunt complet false."